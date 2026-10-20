Инсайдер показал, как Samsung Galaxy S27 Ultra будет лежать в руке Известный инсайдер Ice Universe опубликовал фото защитного стекла для Samsung Galaxy S27 Ultra — оно отличается очень тонкой рамкой.
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