Украинцев готовят к отключению интернета при блэкауте

Директор департамента по развитию фиксированного интернета министерства цифровой трансформации Украины Юрий Мацик сообщил украинскому изданию, что большинство украинских провайдеров не готовы к длительным отключениям электроэнергии, самая критичная ситуация с сетями в Киеве.