Украинцев готовят к отключению интернета при блэкауте

Директор департамента по развитию фиксированного интернета министерства цифровой трансформации Украины Юрий Мацик сообщил украинскому изданию, что большинство украинских провайдеров не готовы к длительным отключениям электроэнергии, самая критичная ситуация с сетями в Киеве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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