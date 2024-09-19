В Псковской области инспектор Госавтоинспекции оказал помощь женщине, которой стало плохо за рулем

Во время следования на службу у деревни Корнилово Куньинского района Псковской области инспектор ДПС отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Великолукский» лейтенант полиции Юрий Степанов заметил на обочине автодороги машину с включенным аварийным сигналом.
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