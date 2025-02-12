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"Уязвимые состояния, которые мы обычно скрываем". 62-летняя Деми Мур рассказала о съёмках в обнажённых сценах

"Уязвимые состояния, которые мы обычно скрываем". 62-летняя Деми Мур рассказала о съёмках в обнажённых сценах

Деми Мур, которую недавно впервые номинировали на "Оскар", стала героиней обложки TheWrap. В интервью изданию 62-летняя актриса рассказала об обнажённых сценах в хорроре "Субстанции", а также сравнила себя с актрисой из фильма "Анора" Майки Мэдисон.

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