"Уязвимые состояния, которые мы обычно скрываем". 62-летняя Деми Мур рассказала о съёмках в обнажённых сценах

Деми Мур, которую недавно впервые номинировали на "Оскар", стала героиней обложки TheWrap. В интервью изданию 62-летняя актриса рассказала об обнажённых сценах в хорроре "Субстанции", а также сравнила себя с актрисой из фильма "Анора" Майки Мэдисон.