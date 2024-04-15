В Черноголовке открывается лаборатория механизмов нейродегенерации

Несколько дней назад завершился отбор на программу молодежных лаботаторий 2024 года. В рамках национального проекта «Наука и университеты» в 2024 году Минобрнауки создаются 200 новых молодежных лабораторий.
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