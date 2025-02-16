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Мода и Шоу-бизнес

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«Я не согласна, что на нем держится фильм»: Юлия Снигирь раскритиковала Юру Борисова в «Аноре»

«Я не согласна, что на нем держится фильм»: Юлия Снигирь раскритиковала Юру Борисова в «Аноре»

Звезда фильма «Мастер и Маргарита» Юлия Снигирь раскритиковала коллегу Юру Борисова. В эфире YouTube-шоу «Света вокруг света» актриса заявила, что фильм «Анора», за который артист номинирован на премию, «не держится» только на его игре.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
А судьи кто? Снигирь? Баба, которая лишила детей отца?
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22 час.
Владимир Тамбасов
&quot;Звезда&quot; &quot;Мастера и Маргариты&quot; Более убого фильма еще не видел и звезды там под стать фильму
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12 час.
Александр Дубков
&quot;Звезда&quot; у нас только бузова
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