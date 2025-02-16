«Я не согласна, что на нем держится фильм»: Юлия Снигирь раскритиковала Юру Борисова в «Аноре»

Звезда фильма «Мастер и Маргарита» Юлия Снигирь раскритиковала коллегу Юру Борисова. В эфире YouTube-шоу «Света вокруг света» актриса заявила, что фильм «Анора», за который артист номинирован на премию, «не держится» только на его игре.
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