«Я не согласна, что на нем держится фильм»: Юлия Снигирь раскритиковала Юру Борисова в «Аноре»

Звезда фильма «Мастер и Маргарита» Юлия Снигирь раскритиковала коллегу Юру Борисова. В эфире YouTube-шоу «Света вокруг света» актриса заявила, что фильм «Анора», за который артист номинирован на премию, «не держится» только на его игре.