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Плюс 77: кемеровчане стали больше интересоваться новостями и общаться в соцсетях

Плюс 77: кемеровчане стали больше интересоваться новостями и общаться в соцсетях

Потребление мобильного интернета в Кузбассе выросло на 77 процентов.Человека со смартфоном в руках можно увидеть в любом месте: на работе и дома, в общественном транспорте и образовательном учреждении, на даче и даже просто шагающим по дороге.

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