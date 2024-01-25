Компьютерный мастер. Часть 353. Водянка и Ryzen 9-5950X и почему клиенту нельзя верить...

﻿﻿Начать нужно с того, что никогда нельзя доверять своим клиентам. Никогда, никогда не верь.себе тоже, если приходишь мастером ты профессионал, а если приходишь клиентом говоришь много ерунды, забываешь что-то важное, о чем-то догадываешься.