Компьютерный мастер. Часть 353. Водянка и Ryzen 9-5950X и почему клиенту нельзя верить...

Начать нужно с того, что никогда нельзя доверять своим клиентам. Никогда, никогда не верь.себе тоже, если приходишь мастером ты профессионал, а если приходишь клиентом говоришь много ерунды, забываешь что-то важное, о чем-то догадываешься.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии