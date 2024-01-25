NaukaTeh
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NaukaTeh

61 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина
    У меня на подоконнике живёт будра вариегатная, так, как в нашем климате она не зимует. К декабрю она у меня имела жал...Битва растений в ...
  • Алексей Викторович Копелиович
    "Похороны Ибн Фадлана. Генрих Семирадский, 1833 г" Данная картина Семирадского называется "Похороны знатного руса в Б...Викинги у себя до...
  • Ната
    Трудности перевода с какого языка?! Т ОН то Она!Жена трёх ханов

Компьютерный мастер. Часть 353. Водянка и Ryzen 9-5950X и почему клиенту нельзя верить...

Компьютерный мастер. Часть 353. Водянка и Ryzen 9-5950X и почему клиенту нельзя верить...

﻿﻿Начать нужно с того, что никогда нельзя доверять своим клиентам. Никогда, никогда не верь.себе тоже, если приходишь мастером ты профессионал, а если приходишь клиентом говоришь много ерунды, забываешь что-то важное, о чем-то догадываешься.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх