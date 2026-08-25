Дача Пугачевой пострадала из-за мощного урагана в Латвии — фото

Разбушевавшаяся в Латвии стихия не обошла стороной и летнюю резиденцию Аллы Пугачевой в Юрмале. Штормовой ветер с корнями вырвал деревья, и несколько массивных стволов рухнули возле арендуемого певицей особняка, повредив ограду.
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