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Дача Пугачевой пострадала из-за мощного урагана в Латвии — фото

Дача Пугачевой пострадала из-за мощного урагана в Латвии — фото

Разбушевавшаяся в Латвии стихия не обошла стороной и летнюю резиденцию Аллы Пугачевой в Юрмале. Штормовой ветер с корнями вырвал деревья, и несколько массивных стволов рухнули возле арендуемого певицей особняка, повредив ограду.

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