На Камчатке было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщили в Камчатском филиале ФГБУН Федерального Исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии