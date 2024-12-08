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На Камчатке было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8

На Камчатке было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8

На Камчатке было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщили в Камчатском филиале ФГБУН Федерального Исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

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