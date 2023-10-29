Макс Ферстаппен установил рекорд по победам за один сезон в Формуле 1

Макс Ферстаппен установил рекорд по победам за один сезон в Формуле 1Getty Images / Red Bull Content PoolЗа три этапа до конца сезона-2023 трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен установил рекорд по победам в Формуле 1 в рамках одного календарного года.