Макс Ферстаппен установил рекорд по победам за один сезон в Формуле 1

Макс Ферстаппен установил рекорд по победам за один сезон в Формуле 1Getty Images / Red Bull Content PoolЗа три этапа до конца сезона-2023 трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен установил рекорд по победам в Формуле 1 в рамках одного календарного года.
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