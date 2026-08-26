Предварительно погибли 10 человек, сообщил корреспондент. Здание получило разрушения после массированного ракетного удара ВСУ.
Последствия удара украинских террористов по ТРЦ «Донецк-Сити»
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Нашу доброту в отношении бывшего "братского" народа можно понять, но мы то расплачиваемся десятками жизней нашего народа ежедневно и вот этого я не понимаю! А то что в Киев шастают кагортами западные поставщики смерти и то что на Банковой всё тихо и работает связь с миром врагов наших мы как то и не видим. Это политика не великой России!
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