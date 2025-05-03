Политика как он...
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Политика как она есть

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В конной школе Нижнего Новгорода выявили факты жестокого обращения с лошадью

В конной школе Нижнего Новгорода выявили факты жестокого обращения с лошадью

Внутренняя проверка проводится после выявления фактов жестокого обращения с лошадью тремя несовершеннолетними в спортивной школе олимпийского резерва (СШОР) по современному пятиборью и конному спорту имени И.

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