В конной школе Нижнего Новгорода выявили факты жестокого обращения с лошадью

Внутренняя проверка проводится после выявления фактов жестокого обращения с лошадью тремя несовершеннолетними в спортивной школе олимпийского резерва (СШОР) по современному пятиборью и конному спорту имени И.
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