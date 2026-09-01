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Царьград

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Ozon предложил продавцам размещать товары на складах в Алма-Ате и Астане

Ozon предложил продавцам размещать товары на складах в Алма-Ате и Астане

Ozon запускает склады в Казахстане для доставки в России и Киргизии.Маркетплейс Ozon объявил о запуске новых логистических центров в Алма-Ате и Астане, через которые будет осуществляться доставка заказов в Россию, Казахстан и Киргизию.

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