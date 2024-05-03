Дизайнер Кузнецова посоветовала сделать дачу уютней с помощью гирлянд и неоновых надписей

Дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова в беседе с изданием Life рассказала, что преобразить дачу и сделать ее более уютной помогут гирлянды, огоньки и неоновые надписи.
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