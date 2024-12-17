Мой отклик на : «10 Самых главных различий между социализмом в СССР и капитализмом в России»

Горский Виктор

Автор типичный совок, преклоняющийся перед химеой халявы. Прочитав 6 томов Маркса и Энгельса, и верить что существует в мире что-то бесплатное? Он не понял, что даже за "бесплатный" сыр в мышеловке, платит её хозяин! А вот в социализме, почему-то всё бесплатное? При этом само государство очень не слабо пользуется всеми благами жизни, НИ ХРЕНА НЕ ПРОИЗВОДЯ, при этом содержит армию , силовиков разных мастей; коммунистические, социалистические и прочие паразитические организации в других странах, главная задача которых - гадить всем капиталистам, особенно США и Англии! Как перестали им платить так и исчезли все эти кодлы; Французсская, Итальянская, Греческая, и проч. компартии. А так же снабжение оружием разных "друзей"-людоедов вроде Бокасса и Идеамина. Танки, самолёты и прочее расползались по всему миру, а теперь они возвращаются, почти , на Родину - на Украину. А сколько для себя оружия производили!? Только танков на 1990 г. стояло на вооружении 63,9 тыс. ед.! Вся Европа для Украины с трудом может наскрести сотню! А БМП - 76,52 тыс.! Атомных подлодок больше чем у США! До 10 штук в год спускали (а на на хрена?). Атомных бомб только по договору Черномырдин-Гор расковыряли 33 тыс.(!) ед., наковыряв 500 тонн ружейного плутония на сумму 8 трлн. $! (для справки в 2020 г. ВВП РФ = 1,483 трлн.$!). И всё это пришлось подарить США за 19,6 млрд.$! (Слава богу, что не содрали деньги за то, что избавили от такого количества опасной субстанции.). И вот мизерную часть по сравнению с этими безумными тратами, государство СССР, изображая аттракцион невиданной щедрости, преподносила своим совкам в виде "бесплатного" образования, бог-весть какой медицины, и прочих "ништяков". Так вот если за "бесплатный" сыр в мышеловке платит её хозяин, то в СССР за "бесплатные" ништяки платили сами "мыши"-совки! А то что цены, как правило, взятые с потолка, людьми не имеющими понятия, что такое экономика, а потому боявшиеся что-то шевельнуть, чтоб всё не посыпалось, и сидели в этом "застое", пока было можно, ну и... рано или поздно, всё что не жизнеспособно должно умереть! То что это произошло без крови, говорит, что смерть естественная. /// ПО поводу прироста по миллиону в год? ДА, может быть и БЫЛ, но за счёт Средней Азии и Кавказа! А как разбежались, так и прирост кончился, ибо генетический потенциал русской нации укокошил ещё усатый менеджер, с "эффективной плёткой"! Если "капитализмы" разные и нищие и богатые, то "социализмы" все нищие, вооружённые и, как правило плохо кончавшие. (только не кивайте на Китай, там социализмом не пахнет!).