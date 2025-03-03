В Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелся нефтепровод

Чертановский район Ростовской области подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером в понедельник, 3 марта, из-за чего начался пожар на нефтепроводе.
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