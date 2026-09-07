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Царьград

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Анна Седокова выразила желание вести новый сезон «Мастера игры»

Анна Седокова выразила желание вести новый сезон «Мастера игры»

Анна Седокова, участница второго сезона «Мастера игры» на ТНТ, призналась, что хотела бы стать ведущей в третьем сезоне.

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