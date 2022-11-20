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Уилл Харди: «Гордимся тем, как выступили в первых 18 матчах, но можем стать еще лучше»

Главный тренер «Юты» Уилл Харди прокомментировал гостевую победу над «Портлендом» (118:113) и выход команды на первое место в Западной конференции.

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