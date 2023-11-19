Что делать, если из-за урагана на машину упало дерево, крыша или рекламный баннер?

Разгул стихии в Алтайском крае стал причиной падения деревьев и металлических конструкций Разгул стихии в Алтайском крае оставил многочисленные последствия: сорванные с крыш кровельные материалы, обрушившиеся вывески, сломанные деревья, упавшие заборы.