Что делать, если из-за урагана на машину упало дерево, крыша или рекламный баннер?

Разгул стихии в Алтайском крае стал причиной падения деревьев и металлических конструкций Разгул стихии в Алтайском крае оставил многочисленные последствия: сорванные с крыш кровельные материалы, обрушившиеся вывески, сломанные деревья, упавшие заборы.
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