Таиланд сокращает безвизовое пребывание для русских с 60 до 30 дней: что изменится для туристов

Таиланд вводит новые правила безвизового въезда для граждан России, срок пребывания без визы сокращается с 60 до 30 дней.
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