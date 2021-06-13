Назван несочетаемый с картофелем овощ

ГлагоLАвторский материалНаши редакторы постоянно отбирают для вас лучшие материалыЗдоровьеНазван несочетаемый с картофелем овощУпотребление картофеля может привести к проблемам с желудком, если сочетать его с помидорами.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена Мамоноване пойму как же мы раньше ели помидоры и картошку и всё было хорошо,эти диетологи что б без работы не остаться,всё сочиняютНПНаталья ПавловаТочно. А ещё, оказывается, помидоры не сочетаются с огурцами. Это как? А летний овощной салат?Комментировать
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