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Назван несочетаемый с картофелем овощ

Назван несочетаемый с картофелем овощ

Употребление картофеля может привести к проблемам с желудком, если сочетать его с помидорами.

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Елена Мамонова
не пойму как же мы раньше ели помидоры и картошку и всё было хорошо,эти диетологи что б без работы не остаться,всё сочиняют
Наталья Павлова
Точно. А ещё, оказывается, помидоры не сочетаются с огурцами. Это как? А летний овощной салат?

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