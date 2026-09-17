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Олы Кабан авылында капиталь ремонттан соң мәдәният йорты ачылды

Лаеш районының Олы Кабан авылында капиталь ремонттан соң авыл мәдәният йорты ачылды. Яңартылган бинада район башлыгы Илдус Зарипов булды.

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