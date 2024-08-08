F-16 планировали якобы задействовать для покушения на президента России и главу Минобороны.

Коллаж Царьграда Олег Беликов "Летающий гроб" для русского президента: Подробности покушения на Путина и Белоусова Могли ли американцы не знать о планах киевской банды? Если знали, то почему не остановили её сами? В противном случае вашингтонские стервятники расписались в своей беспомощности.