Коллаж Царьграда Олег Беликов "Летающий гроб" для русского президента: Подробности покушения на Путина и Белоусова Могли ли американцы не знать о планах киевской банды? Если знали, то почему не остановили её сами? В противном случае вашингтонские стервятники расписались в своей беспомощности.
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