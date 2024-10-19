Греки не пустили оружие в Израиль

В греческом порту Пирей была заблокирована доставка оружия в Израиль. Десятки членов греческого профсоюза докеров провели демонстрацию против войны в секторе Газа, препятствуя загрузке контейнера с боеприпасами на судно, которое должно было отправиться в Израиль, сообщает Reuters.