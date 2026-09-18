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"Мы скоро забудем её". В сеть слили скандальные мемуары о браке принцессы Дианы с будущим королём Карлом III

"Мы скоро забудем её". В сеть слили скандальные мемуары о браке принцессы Дианы с будущим королём Карлом III

Мировые СМИ обсуждают скандальные подробности о первом браке короля Великобритании Карла III — с принцессой Дианой, которые раскрыл в своих мемуарах её брат Чарльз Спенсер.

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