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Военное обозрение

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События на фронте показывают, что украинское командование не собирается менять свою тактику «оборонять каждый куст»

События на фронте показывают, что украинское командование не собирается менять свою тактику «оборонять каждый куст»

В этом плане для военно-политического руководства Украины любой куст дороже человека.

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