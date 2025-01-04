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Мнение женщины за 50: никогда не приглашайте мужчину к себе!

Мнение женщины за 50: никогда не приглашайте мужчину к себе!

«Мне уже за 50, жизненный опыт имеется. И вот что я вам скажу, девочки: не приглашайте мужчину к себе!!! Бывает, что у вас есть своё место - своя квартира или арендуете, а у мужчины нет - живёт с родителями, например.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Бред какой то, обиженной женщины!
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12 час.
Jolie
согласна с Вами.Вот такие &quot;учителя&quot; как учат ..таких же дурочек...
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7 час.

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