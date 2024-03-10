Рэйф Файнс станет кардиналом

Рэйф Файнс сыграет в новом фильме режиссера «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера. «Конклав» планируют выпустить на экраны кинотеатров Нью-Йорка и Лос-Анджелеса 1 ноября, а 8-го числа картина выйдет в широкий прокат, сообщает Deadline.