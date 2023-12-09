Кармический прогноз на 2024 год Аркан Воина переходит в портал Правосудия Весь 2023 год прошел под покровительством 7-го аркана Воина, когда вся планета содрогалась в военной конфронтации, которая является для всех жителей Земли кармическим обстоятельством непреодолимой силы.