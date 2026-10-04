Элджей сделал тату с гербом Новосибирска перед концертом

Элджей сделал татуировку с гербом Новосибирска на спине перед концертом в родном городе. Рэпер также объявил о ликвидации своей компании "Итэн дрим", которая занималась выпуском безалкогольных напитков и кондитерских изделий, но не смогла достичь прибыли.