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Царьград

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Элджей сделал тату с гербом Новосибирска перед концертом

Элджей сделал тату с гербом Новосибирска перед концертом

Элджей сделал татуировку с гербом Новосибирска на спине перед концертом в родном городе. Рэпер также объявил о ликвидации своей компании "Итэн дрим", которая занималась выпуском безалкогольных напитков и кондитерских изделий, но не смогла достичь прибыли.

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