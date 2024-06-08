Бэтмен в виртуальной реальности: вышел первый трейлер Batman: Arkham Shadow Вышел тре...

Бэтмен в виртуальной реальности: вышел первый трейлер Batman: Arkham ShadowВышел трейлер игры Batman: Arkham Shadow, которая предложит игрокам исследовать улицы Готэма, вступать в бои с многочисленными врагами, проводить детективные расследования и участвовать в эпичных сражениях с боссами.
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