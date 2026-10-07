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В ночь на 7 октября в Киеве поражены складские комплексы «Днепр-М

В ночь на 7 октября в Киеве поражены складские комплексы «Днепр-М» Украинская сторона публикует свои данные о том, какие именно объекты в Киеве были поражены в ходе российских ударов минувшей ночью.

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