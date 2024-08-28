Замедление YouTube привело к сокращению времени на платформе

Популярность YouTube среди россиян сократилась после замедления видеохостинга. В среднем в течение месяца время просмотра уменьшилось с 52 до 38 минут, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования Mediascope.
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