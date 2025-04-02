ISU пожизненно отстранил украинского судью за мошенничество

Global Look Press / Raniero Corbelletti / AFLO Международный союз конькобежцев (ISU) пожизненно отстранил от работы украинского арбитра по фигурному катанию Юрия Балкова за попытку повлиять на результат соревнований.
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