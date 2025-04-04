Русская весна
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Русская весна

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Бойцам на Белгородском фронте нужна наша помощь для остановки наступления врага (ВИДЕО)

Бойцам на Белгородском фронте нужна наша помощь для остановки наступления врага (ВИДЕО)

В связи с тяжёлым положением на Белгородском направлении у Демидовки и Поповки нам пишут бойцы и просят помочь с дронами, тепловизорами, дрон-детекторами, потому срочно отправляем со склада часть имеющегося и объявляем сбор.

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