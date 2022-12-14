Le Figaro: спецоперация России продемонстрировала ключевую уязвимость западных стран

В зарубежном издании Le Figaro отметили, что российская специальная военная операция (СВО) продемонстрировала ключевую уязвимость западных стран в недостатке боеприпасов для ведения активных боевых действий, сообщает информационный портал Ura.
В зарубежном издании Le Figaro отметили, что российская специальная военная операция (СВО) продемонстрировала ключевую уязвимость западных стран в недостатке боеприпасов для ведения активных боевых действий, сообщает информационный портал Ura.
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