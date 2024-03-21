Отключат электроэнергию в х. Альсяпинском! 21 марта, с 10 до 16 часов, по адресу: ул. Бузулукская, д.
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Отключат электроэнергию в х. Альсяпинском! 21 марта, с 10 до 16 часов, по адресу: ул. Бузулукская, д.