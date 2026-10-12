Гражданина Литвы наказали за демонстрацию нацистского приветствия в Освенциме

Польские власти оштрафовали гражданина Литвы за то, что он продемонстрировал нацистское приветствие на территории бывшего концлагеря в Освенциме .
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