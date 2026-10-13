Мы ничего не утверждаем на этот счет. Может это так, а может… Просто цитируем информацию ИА «Республика», которая, в свою очередь, ссылается на РИА «Новости».
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