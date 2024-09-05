Артиллеристов группировки «Запад» наградили на передовой СВО

Военнослужащим артиллерийского соединения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад», отличившимся в зоне СВО на передовых позициях вручили боевые государственные и ведомственные награды.
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