Врачи делают всё возможное: Михаила Ефремова сразила опаснейшая болезнь

Михаил Ефремов страдает от серьёзной болезни. Адвокат поведал о состояния осужденного артиста. В колонии Михаил Олегович испытал настоящие мучения.
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