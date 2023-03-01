«Монако» вряд ли будет выкупать Нюбеля у «Баварии». Вратарь пропустил 6 голов в последних двух матчах

«Монако» вряд ли будет выкупать Александра Нюбеля у «Баварии» по окончании сезона. Монегаски недовольны игрой немецкого вратаря, который в двух последних матчах пропустил 6 голов – 0:3 от «Ниццы» и 2:3 от «Байера», сообщает GGFN со ссылкой на L’Equipe.