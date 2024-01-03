Лайфхаки с пищевой плёнкой

Пленка для пищевых продуктов — одна из моих обязательных покупок в хозяйственном отделе. Не только потому, что она помогает сохранить пищу в холодильнике свежей! Обычная пленка в рулоне поможет в различных житейских ситуациях: ты удивишься, узнав, что с ее помощью можно даже наносить узоры на стену и прогонять мушек-дрозофил из кухни навсегда! Пленка защитит твои руки, когда нужно поработать граблями или лопатой.