Мы стоим на пороге полного переформатирования мира. Войны, которые идут сегодня, — это, скорее, революционная смена мировых элит и государственных институтов.
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Через год-два мы будем жить совершенно в другом мире, большая часть этого пути уже пройдена или не жить вообще. Что выберут воротилы Мира сего не известно. Однако страх медленно продвигается по Европе уже сейчас!