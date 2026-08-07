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Браун о том, разговаривал ли он с Тейтумом после обмена из «Селтикс»: «Не особо»

Форвард Джейлен Браун, которого официально презентовали как игрока «Филадельфии», описал свои отношения с бывшим товарищем по « Бостону » Джейсоном Тейтумом .

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