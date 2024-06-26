В Смольном рассказали о судьбе построек бывшего завода Людвига Нобеля на Выборгской стороне

Два здания-памятника находятся в частной собственности Власти города рассказали о судьбе двух зданий - памятников, расположенных на территории бывшего механического завода "Людвиг Нобель", который с 1918 года известен как машиностроительный завод "Русский дизель".
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