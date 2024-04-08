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Смартфоны на Android позволят быстро «пробить» незнакомый номер. Google добавит функцию поиска

Смартфоны на Android позволят быстро «пробить» незнакомый номер. Google добавит функцию поиска

Корпорация Google позволит смартфонам под управлением Android находить номер телефона, с которого звонили абоненту, прямо с экрана вызоваКнопка Lookup уже появилась в бета-версии приложения Google Phone — при нажатии она запускает поиск в интернете по номеру звонящего абонента.

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