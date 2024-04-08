Смартфоны на Android позволят быстро «пробить» незнакомый номер. Google добавит функцию поиска

Корпорация Google позволит смартфонам под управлением Android находить номер телефона, с которого звонили абоненту, прямо с экрана вызоваКнопка Lookup уже появилась в бета-версии приложения Google Phone — при нажатии она запускает поиск в интернете по номеру звонящего абонента.
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