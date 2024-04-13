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ABC: Иран задействует для удара по Израилю от 400 до 500 беспилотников

При иранском ударе по Израилю будет задействовано от 400 до 500 беспилотников, запущенных преимущественно с территории Ирана, сообщает телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

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