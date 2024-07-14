Нардеп Федина: Порошенко не дают поехать в США на съезд республиканцев

Экс-президенту Украины Петру Порошенко, возглавляющему оппозиционную партию «Европейская солидарность», не дают поехать в Соединенные Штаты на съезд республиканцев, который должен состояться на следующей неделе в Милуоки, сообщила в своем Telegram-канале нардеп София Федина.